Очередной учебный год завершен и большинство абитуриентов ЗКО уже определились с выбором вуза. По данным регионального управления образования, в 2023-2024 учебном году 11 классы завершил 6411 выпускник, из них 4564 с казахским языком обучения, 1847 с русским языком обучения. По предварительным данным, 5627 выпускников изъявили желание участвовать в Едином национальном тестировании.

Главное – знание

Директор образовательного учебного центра Gaudeamus Фарида Антипова вот уже 15 лет готовит абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения, в том числе и в российские.

– Количество желающих поступить в российские вузы держится на одном уровне 300-350 человек. Чаще всего дети выбирают вузы РФ, потому что там живут родственники, есть старшие братья и сестры, которые уже там учатся. Поступление в вузы через внутренние испытания им кажется легче. Выбор специальностей и направлений шире. Мы сотрудничаем более чем с 40 вузами РК и 80 вузами РФ. Чаще всего дети выбирают Самару, так как это рядом с Уральском, Казань выбирают так как по менталитету схож с нами, – говорит Фарида Антипова.

По её словам, в последнее время дети стали выбирать специальности, которые востребованы на рынке труда – это электроэнергетика, теплотехника, нефтегазовое дело, строительство. Хотя раньше были в моде юристы и экономисты.

– Чаще выбирать стали педагогические вузы и это радует! Медицинские вузы были и есть в приоритете у наших детей. Много детей выбирают аграрные вузы -технологи, инженеры, ветеринары, ландшафтные дизайнеры тоже в почёте. И самое востребованное- IT-направление.

Особенностей при поступлении в вузы РФ особых нет, главное – это знания. В вузы нашей республики обязательно поступают только через ЕНТ, а с ним не все справляются. Главное – это стремление детей учиться, где бы они не учились наша задача подготовить их к вступительным испытаниям ЕНТ и экзаменам в российских вузах, – заключила Фарида Антипова.

Стремился сюда попасть

Никита Иванов (имя и фамилия изменено по просьбе молодого человека) окончил школу в Уральске и сейчас обучается в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Молодой человек говорит, что при выборе университета он особое внимание уделял внутренней политике вуза.

– В этом универе серьезные методы к подготовке профильных инженеров. Все-таки инженеры – одна из важных ячеек нашего общество и иметь навыки этой специальности будет очень полезно в будущем. Также на моей специальности активно изучается «Программирование», дабы улучшить нас и в IT сфере, что так же является современным подходом. Я очень давно полюбил Санкт-Петербург. В моем сердце он занял отдельное место, именно поэтому очень стремился сюда попасть. К счастью, сдав экзамены на очень хорошие баллы, я был зачислен на бюджет. Да и личной целью в 11 классе было как раз поступить на грант. Я очень плотно готовился и все мои нервы окупились. Вариант с платным обучением я даже не рассматривал, – говорит Никита.

На вопрос готов ли он сменить гражданство, юноша отвечает отрицательно. По его словам, он любит свою Родину и вопросы смены гражданства он даже не рассматривает. В будущем хочет вернуться в родной Уральск и открыть свой бизнес на основе опыта путешествий, либо переехать в Алматы.

– При поступлении в российский вуз особых трудностей не возникло. Как таковых сложностей не могу припомнить, все было достаточно просто. Казахстан тесно сотрудничает с Россией в привлечении новых студентов друг к другу. Так что все условия уже были созданы, мое дело – лишь сдать экзамен и подать документы, – заключил Никита.

Пока менять гражданство не будет

Того же мнения придерживается мама казахстанского студента, который обучается в российском университете. Сын Татьяны Ларионовой учится в вузе Самары. При поступлении с абитуриента не требовали результатов ЕНТ. Кроме того, было большое количество бюджетных мест.

– Сын учится на гранте. К иностранным студентам более лояльное отношение на вступительных экзаменах. Они на 100% обеспечивают общежитием обучающихся из других стран. В целом и образование в России более качественное, на мой взгляд, да и перспектив больше, – говорит Татьяна.

Сама женщина с младшей дочерью два года назад сменили гражданство. Теперь они граждане России. Однако сын-студент по внутренним убеждениям пока не планирует отказываться от казахстанского паспорта. Немаловажную роль в этом решении сыграла и политическая обстановка в России. Ведь война с Украиной продолжается вот уже третий год. Власти страны в любой момент могут объявить очередную мобилизацию и тогда юноша, как гражданин России должен будет идти воевать.

Впрочем, юноша пока не решил будет ли возвращаться на Родину. После окончания университета будет смотреть, где лучше возможность реализовать себя в РФ или Казахстане. Но в приоритете у молодого человека страны Европы.

Обучение в России дешевле, чем в Казахстане

Другой казахстанский выпускник Алимжан после 11 класса решил сдавать ЕНТ. Однако не смог набрать достаточное количество баллов, чтобы поступить на грант. Решивший стать врачом юноша был твердо уверен, что поступит в медицинский университет Актобе. Однако цена на годовое обучение в вузе, мягко говоря, шокировала Алимжана.

– В старших классах решил, что хочу быть врачом, начал подготовку. Не то, чтобы я к репетиторам ходил, в основном занимался сам, и учителя в школе помогали. Уже в 11 классе с родителями стали смотреть вузы. На первом месте, конечно, был медуниверситет в Актобе, рядом с домом же. Но когда, я не набрал достаточное количество баллов на ЕНТ, и стали смотреть платные варианты, выяснилось, что оплата в медвузах России почти в два раза дешевле, чем в наших. Рассматривали университеты в Самаре и Оренбурге, выбор остановили на Оренбургском. Конечно, я хотел бы учиться в Самаре, но жизнь там дороже выходила, да родители настояли на том, что в Оренбурге безопаснее. Поступил в Оренбургский государственный медицинский университет, ни о чем не жалею. Первые два года учился платно, платили в зависимости от курса рубля около 500 тысяч тенге в год. Потом за хорошую успеваемость меня перевели на грант. Здесь учатся много ребят из Уральска, потому что реально намного дешевле, чем в казахстанских вузах. Останусь ли в России? Не уверен, я пацифист, я против убийств и против войны, – говорит студент Алимжан.

Возможность нашла только в российском вузе

21-летняя Сабина Нурмагамбетова тоже учится в Оренбургском медуниверситете по специальности «Фармация», только заочно. Ранее она окончила медколледж, поэтому высшее образование решила получить дистанционно. После колледжа девушка хотела работать, но понимала, что без высшего образования далеко не уехать.

– Отучившись в колледже мне уже хотелось работать и не хотелось пять лет проводить в стенах университета. Решила для себя поступать заочно или дистанционно. Такую возможность нашла только в Оренбурге. Узнавала в Алматинских двух вузах: КРМУ и КазНМУ. Дистанционного обучения не было. КРМУ только очное обучение было. В КазНМУ вроде было ускоренное для людей, получивших уже среднее. И в итоге больше всего мне подошел российский вуз. Стоимость обучения каждый год выходит по-разному, но с каждым годом цена идет на спад. Сейчас плачу 460 тысяч тенге в год, – рассказала Сабина.

В общем, кто-то высоко оценивает качество образования, кому-то нравятся условия обучения, кто-то в дальнейшем связывает свою жизнь с Россией, кому-то российское образование приходится по карману нежели казахстанское.

По информации управления образования ЗКО, в 2024 году пять выпускников являются обладателями грантов зарубежных вузов, в том числе один грант Китая, два гранта РФ, один грант Турции и один грант Италии. К сожалению, нам не удалось узнать более подробную статистику.

Оказалось, что ни местное управление образования, ни министерство просвещения не ведут учёт казахстанских абитуриентов, уезжающих за рубеж. Также нет данных по ребятам, которые после завершения учебы вернулись в Казахстан.