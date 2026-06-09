В Мажилисе озвучили свежие данные по борьбе с бытовым насилием. Замминистра внутренних дел рассказал, сколько дебоширов отправили под арест и кому суды запретили пить алкоголь.

В Казахстане значительно усилили меры по борьбе с семейно-бытовым насилием и защите прав женщин. О первых результатах масштабной работы 9 июня 2026 года в Мажилисе рассказал заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, по поручению главы ведомства во всех региональных подразделениях полиции теперь на постоянной основе функционируют профильные отделы, которые специализируются именно на противодействии бытовому насилию.

- Работа по профилактике и пресечению правонарушений в отношении женщин на сегодня значительно усилена. Более 41 тыс. правонарушителей привлечены к административной ответственности, свыше 11 тыс. лиц подвергнуты административному аресту. Вынесено более 35 тыс. защитных предписаний. Судами установлены особые требования к поведению в отношении 9 200 агрессоров. В том числе 8 300 лицам запрещено употребление алкогольных напитков. За нарушение установленных ограничений к ответственности привлечены более 10 тыс. человек. По решению суда всем им назначены обязательные психокоррекционные программы, - сообщил Адилов.

Кроме того, представитель МВД подчеркнул, что полиция начала активно применять инструменты нового закона о профилактике правонарушений. Так, к настоящему моменту официальные предупреждения получили уже 1 928 казахстанцев. Ещё для 49 семейных дебоширов суды вынесли самый жёсткий запрет - им теперь официально запрещено даже приближаться к своим жертвам.