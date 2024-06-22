Ордена и медали вручили жителям ЗКО за помощь во время паводков

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в соответствии с указом президента наградил 10 граждан государственными наградами за самоотверженность в исполнении служебного и гражданского долга во время паводка, а также за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе областного акимата.

Аким области поблагодарил всех западноказахстанцев за помощь во время паводка.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко отметил заслуги граждан, которые оказали содействие в борьбе с паводком. Сплоченность, неравнодушие и профессионализм стали ведущей силой в нашей общей деятельности по противостоянию стихии. Выражаю искреннюю признательность за организованную работу в трудное время и активное участие в мероприятиях по сохранению родного края, — сказал Нариман Турегалиев.

Орденом «Еңбек даңқы» III степени награждены ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» Жанболат Умирзаков и машинист экскаватора АО «Жайыктеплоэнерго» Кумаргали Сапаров. Медали «Ерен еңбегі үшін» получили директор ТОО «SAPA90» Жасулан Ешмухамбетов, лесной инспектор Январцевского КГУ по охране лесов и животного мира района Байтерек Дамир Курманов и технический директор ТОО «Батыс Қазақстан Сауда» Ахмет Италиев.

В ведомстве добавили, что 19 июня на мероприятии с участием главы государства в Астане были вручены орден «Құрмет» – руководителю КХ «Нурканат» Каратобинского района Калимурату Сариеву, орден «Еңбек даңқы» III степени – механизатору ГКП «Сырым» Сырымского района Азамату Бахтыгалиеву, экскаваторщику ТОО «Авангард» Теректинского района Кайрату Сапиеву, медаль «Ерен еңбегі үшін» – тренеру ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа №3» города Уральск Ерлану Молдашеву, а также охраннику ГУ «Аппарат акима Янтарцевского сельского округа» Байтерекского района Руслану Искакову.



