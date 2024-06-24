31-летний полицейский вне рабочее время ехал на Priora и врезался в лошадь. После чего в Priora врезался водитель Volkswagen.

В ЗКО полицейский за рулём "Приоры" врезался в лошадь: есть погибший

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что около полуночи 23 июня в шести километрах от посёлка Тоганас Сырымского района произошло ДТП.

— 31-летний полицейский во вне рабочее время ехал на Priora и врезался в лошадь. После чего в его автомобиль врезался водитель Volkswagen. 52-летний водитель "Фольксвагена" погиб на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

На хозяина животного составили административный протокол по статье 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных». Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование, пояснили в ведомстве, при этом в полиции не уточнили, был ли ранен их коллега.