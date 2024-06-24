Как сообщили в акимате Бурлинского района, общее поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет за прошлый год составил 328,8 миллиарда тенге, из них в республиканский бюджет 254,9 миллиарда тенге, в местный бюджет 73,9 миллиарда тенге.
Общее поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет на 14 июня этого года составил 100,2миллиарда тенге, из них в республиканский бюджет 60,4 миллиарда тенге, в местный бюджет 39,8 миллиарда тенге.
В акимате назвали топ-10 крупных налогоплательщиков Бурлинского района. Это:
- КПО б.в;
- Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед»;
- Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролиум Компани»;
- Филиал «Лукойл Оверсиз Карачаганак»;
- АО «Аксайгазсервис»;
- ТОО «ККС Сичим»;
- ТОО «Текнинко Инжиниринг Контракторс»;
- Филиал компании «Нуово Пиньоне Интернэшнл С.р.л»;
- ТОО «Чех Кэмп»;
- ТОО KazCargo Express.
А раннее мы рассказывали на что тратят миллионы долларов, ежегодно выделяемых КПО б.в.