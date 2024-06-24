В акимате назвали топ-10 крупных налогоплательщиков Бурлинского района.

Как сообщили в акимате Бурлинского района, общее поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет за прошлый год составил 328,8 миллиарда тенге, из них в республиканский бюджет 254,9 миллиарда тенге, в местный бюджет 73,9 миллиарда тенге.

Общее поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет на 14 июня этого года составил 100,2миллиарда тенге, из них в республиканский бюджет 60,4 миллиарда тенге, в местный бюджет 39,8 миллиарда тенге.

В акимате назвали топ-10 крупных налогоплательщиков Бурлинского района. Это:

КПО б.в;

Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед»;

Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролиум Компани»;

Филиал «Лукойл Оверсиз Карачаганак»;

АО «Аксайгазсервис»;

ТОО «ККС Сичим»;

ТОО «Текнинко Инжиниринг Контракторс»;

Филиал компании «Нуово Пиньоне Интернэшнл С.р.л»;

ТОО «Чех Кэмп»;

ТОО KazCargo Express.

