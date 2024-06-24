Как сообщили в акимате Бурлинского района, общее поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет за прошлый год составил 328,8 миллиарда тенге, из них в республиканский бюджет 254,9 миллиарда тенге, в местный бюджет 73,9 миллиарда тенге. 

Общее поступление налогов и других обязательных платежей в государственный бюджет на 14 июня этого года составил 100,2миллиарда тенге, из них в республиканский бюджет 60,4 миллиарда тенге, в местный бюджет 39,8 миллиарда тенге.

В акимате назвали топ-10 крупных налогоплательщиков Бурлинского района. Это

  • КПО б.в;
  • Филиал «Би Джи Карачаганак Лимитед»;
  • Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролиум Компани»;
  • Филиал «Лукойл Оверсиз Карачаганак»;
  • АО «Аксайгазсервис»;
  • ТОО «ККС Сичим»;
  • ТОО «Текнинко Инжиниринг Контракторс»;
  • Филиал компании «Нуово Пиньоне Интернэшнл С.р.л»;
  • ТОО «Чех Кэмп»;
  • ТОО KazCargo Express.

