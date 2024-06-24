В редакцию «МГ» поступила информация о ранении сотрудника полиции. По предварительным данным, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО.

— Бригада скорой медицинской помощи доставили в областную многопрофильную больницу мужчину 2003 года рождения. Пациента экстренно взяли на операцию. В данный момент он находится в реанимации. Состояние крайне-тяжелое, — пояснили в управлении здравоохранения ЗКО.

Между тем в полиции отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. Иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.