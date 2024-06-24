Второй сезон: апелляционный суд над Бишимбаевым вновь покажут в прямом эфире

Апелляционный суд в Астане рассмотрит дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова. По информации верховного суда, судебное заседание будет транслироваться в прямом эфире. Первое слушание назначено на 26 июня в 10.00.

– Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству, Верховным Судом принято решение о продолжении онлайн-трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции. Вся информация о ходе данного судебного процесса будет оперативно размещена на официальных аккаунтах ВС в социальных сетях, - заверили в верховном суде.

Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.