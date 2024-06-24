В редакцию "МГ" поступила информация о ранении сотрудника полиции. По предварительной информации, полицейский якобы случайно выстрелил в себя из табельного оружия на КПП в здании департамента полиции ЗКО. Однако внятный комментарий от руководства ДП получить не удалось.



Между тем, только спустя час после обращения в пресс-служба ДП ЗКО дала скудный ответ:

- Обстоятельства происшествия устанавливаются. На данный момент сотрудник полиции находится в реанимации. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В пресс-службе управления здравоохранения ситуацию не комментируют.

Отметим, что самострелы, убийства и даже самоубийства полицейских в ЗКО случались и раньше. Так, в декабре 2021 года 20-летний младший сержант полиции получил табельное оружие и на боевом посту в здании управления полиции Уральска покончил жизнь самоубийством. А в сентябре 2018 года на территории РОВД в поселке Чапаево сержант полиции из табельного оружия застрелил командира взвода. Мужчина скончался до приезда скорой.