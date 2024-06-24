Современная техника существенно облегчает жизнь аграриям региона. У Rostselmash есть постоянные клиенты, которые годами сотрудничают с производителем. Фермер из ЗКО Гафар поделился своим мнением о компании и технике, которую они предоставляют на рынок не только нашего региона.

Владелец КХ по имени Гафар отметил, что с Rostselmash он знаком давно. В его хозяйстве, уже несколько лет работают зерноуборочный комбайн VECTOR 410 и прицепной опрыскиватель SATELLITE TS-3200. В этом году, благодаря отличной лизинговой программе "Льготный лизинг" от АО "КазАгроФинанс", они приобрели энергонасыщенный трактор Rostselmash 2400.

— Мощность и надёжность данного трактора трудно недооценить! Благодаря ему, мы не только вовремя произвели весеннее закрытие влаги, но и смогли сделать это намного быстрее, чем в предыдущие годы, так как мощность техники позволяет агрегатировать с ним широкозахватные орудия. А это прекрасная экономия не только времени, но и финансовых средств. Вовремя зашли на посев и закончили все виды весенне-полевых работ в агрономические сроки, — отметил Гафар.

Аграрий делится, что приобретению рад не только он, но и его сотрудники.

— Очень доволен в первую очередь наш механизатор. Раньше, в старом тракторе, было жарко, шумно, пыльно, а теперь, современная комфортная кабина, шумо- и пыле- непроницаемая. В кабине установлен кондиционер и стерео система. Работать теперь одно удовольствие! Механизатор постелил в кабине коврик, и садится в него в тапочках, говорит, теперь на работе чувствует себя, как дома. А у довольного работника на глазах поднимается и производительность труда, — делится Гафар.

Также фермер отметил налаженную и плодотворную работу со специалистами официального дилера Rostselmash ТОО «ОралАгро».

— Никаких проблем с обслуживанием техники вообще не бывает! Сервисные специалисты всегда на связи, готовы проконсультировать по любым вопросам, касающимся технического обслуживания. Трактор у нас новый, поэтому поломок не было, но во время весенних работ было произведено два ТО на 50 и 250 моточасов. Причём сервисная бригада дилера, выехала по первому звонку, прямо в поле, и произвела все необходимые замены расходных запчастей и масла. Всё быстро и профессионально. Знаю от коллег по агробизнесу, которые пользуются тракторами Rostselmash не один год, что проблем с запасными частями у дилера никогда нет. Прямо в Уральске, на территории дилера, находится большой склад запасных частей и ждать недели, а порой и месяцы, вышедшего из строя узла с ДЦ «ОралАгро», никогда не приходится. Ребята работают оперативно, — рассказал Гафар.

Аграрий на опыте сложил отзыв и о комбайне VECTOR 410, который в хозяйстве он работает почти 5 лет.

— Хороший обмолот, отсутствие потерь, очень низкий расход топлива. Максимально это 10 л/га, а в основном 8-9 л/га. Комбайн оснащён системой точного земледелия, все функции настраиваются на компьютере прямо в кабине, что очень удобно. Важно отметить электронные опции и системы, которые показывают все основные показатели намолота и заполнения бункера. Это очень надёжная машина, простая в использовании, доступные запасные части, как я уже говорил, всегда в наличии у дилера. Работа в поле — это очень тяжёлый труд, но, как говорят мои ребята, когда заступаешь в смену на такой оснащённой и комфортной технике, то и работать — одно удовольствие,— пояснил он.