Как сообщили в единой справочной службе «109», из-за аварии на электрических сетях в районе рынка Караван и 31 школы отключили электричество. Без света остаются 2423 абонента. Еще 643 абонента в районе четвертого микрорайона также остались без электричества. В районе магазина "Айгуль" свет отключили 1316 абонентам.