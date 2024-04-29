По данным ТОО «Батыс Энергоресурсы», с первого мая в Уральске вводится в действие новый тариф на электроэнергию. Так, единая отпускная цена на розничную реализацию электрической энергии по всем группам потребителей (без дифференциации) составит 23,57 тенге за 1 кВт/час без НДС. С НДС эта сумма составит – 26,40 тенге за 1 кВт/час.
Напомним, ранее ТОО «Батысэнергоресурсы» просило утвердить тариф в размере 30,54 тенге за 1 кВт/час с учетом НДС. Основными причинами повышения цены реализации электроэнергии в компании назвали повышение затрат на покупку электроэнергии.
|Дифференцированные тарифы по объемам потребления для населения (бытовые потребители, использующие электрическую энергию исключительно для освещения и для других нужд не связанные с производством)
|Тариф с НДС
|Бытовые потребители, использующие электрические плиты
|тариф первого уровня до 90 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|24,74
|тариф второго уровня от 90 до 140 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|31,68
|тариф третьего уровня свыше 140 кВт.ч на 1 прописанного человека
|39,60
|Бытовые потребители, не использующие электрические плиты
|тариф первого уровня до 70 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|24,79
|тариф второго уровня от 70 до 120 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|31,68
|тариф третьего уровня свыше 120 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|39,60
|Одиноко проживающие: пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, использующие электрические плиты за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)
|тариф первого уровня до 170 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|24,74
|тариф второго уровня от 170 до 190 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|31,68
|тариф третьего уровня свыше 190 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|39,60
|Одиноко проживающие: пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники ВОВ и приравненные к ним лица, не использующие электрические плиты, за исключением лиц, имеющих в собственности более одного жилого помещения (квартиры)
|тариф первого уровня до 120 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|24,79
|тариф второго уровня от 120 до 140 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|31,68
|тариф третьего уровня свыше 140 кВт.ч. на 1 прописанного человека
|39,60