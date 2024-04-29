По данным ТОО «Батыс Энергоресурсы», с первого мая в Уральске вводится в действие новый тариф на электроэнергию. Так, единая отпускная цена на розничную реализацию электрической энергии по всем группам потребителей (без дифференциации) составит 23,57 тенге за 1 кВт/час без НДС. С НДС эта сумма составит – 26,40 тенге за 1 кВт/час.

Напомним, ранее ТОО «Батысэнергоресурсы» просило утвердить тариф в размере 30,54 тенге за 1 кВт/час с учетом НДС. Основными причинами повышения цены реализации электроэнергии в компании назвали повышение затрат на покупку электроэнергии.