53 человека эвакуировали во время пожара в многоэтажке Уральска

По данным ДЧС ЗКО, сообщение на пульт пожарных о том, что горит квартира на седьмом этаже многоэтажки № 85/2, расположенной на улице Монкеулы, поступило сегодня в 8:05.

— По прибытию установлено, что в квартире на площади 18 квадратных метров горят личные вещи и мебель. Из многоэтажки эвакуировали 53 человека, из них 18 детей. Ещё спасли одного человека, который не мог самостоятельно передвигаться. Пожар ликвидировали в 08:49, — пояснили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. На месте работали 37 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС ЗКО.