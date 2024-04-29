Злоумышленники в приложении Instagram разместили фейковую рекламу, где от лица известного банкира призвали граждан инвестировать свои деньги на выгодных условиях.

На заманчивое предложение откликнулась врач из Актобе. Она связалась через мессенджер Telegram по указанному номеру, где человек представившимся менеджером и финансовым аналитиком предложил ей выгодное вложение денежных средств в крипто-платформу с дальнейшим выводом с процентами.

Доверчивая актюбинка с января по апрель перечислила им более 46 миллионов тенге. Однако ни обещанные высокие проценты, ни свои деньги женщина обратно вернуть не смогла, а мошенники перестали выходить с ней на связь. Обманутая женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества ведется досудебное расследование.

Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан быть бдительными. Не доверять ложным и заманчивым рекламам на соцсетях, не попадаться на уловки мошенников.