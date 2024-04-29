Как сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале, в Алматы на днях зарегистрировали уголовное дело по статье «Надругательства над телами умерших и местами их захоронения». Подозреваемого задержали, им оказался охранник городского морга.
— По моим данным, разоблачить извращенца помогли сотрудники одного из ломбардов, куда он пришел закладывать свой телефон. Оценщица попросила его открыть галерею, чтобы убедиться в том, что аппарат принадлежит ему. Там оказался контент 18+. Полиция отреагировала на сигнал, мужчину водворили в изолятор, — написал пост Михаил Козачков.
К слову, санкция 314 статьи УК РК предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ и даже лишение свободы сроком до трёх лет.