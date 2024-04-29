По информации департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, 31 января 2024 года ТОО «Батысэнергоресурсы» направило уведомление о предстоящем изменении предельный цены на услуги розничной реализации электроэнергии. Монополист просил повысить тариф на электричество с 1 марта с 24,61 тенге за 1 кВт/час до 30,54 тенге за 1 кВт/ч (с НДС-прим. автора). Увеличение стоимости составило бы 5,93 тенге.

26 февраля проект тарифа был обсужден на публичных слушаниях.

– Необходимо отметить, что в действующей структуре конечной цены для потребителей, расходы на покупку энергии от энергопроизводящих организаций составляет в доле – 53,7% от всех затрат, затрат на передачу электрической энергии – 40,9% остальные – 5,3% это снабженческая надбавка, в том числе изменение заработной платы и убытки за прошедшие периоды. ДКРЕМ, тщательно проанализировав представленное уведомление субъекта, с учетом высказанных мнений и предложений потребителей, представителей общественных организаций и СМИ на публичных слушаниях, и согласно нормам правил ценообразования на общественно значимых рынках, приняло решение согласовать единую цену для всех потребителей в размере 23,57 тенге за 1 кВт/час без НДС, что ниже от заявленного проекта тарифа на 3,7 тенге, - сообщили в ДКРЕМ по ЗКО.

Таким образом, корректировка от действующей средней цены составила 1,6 тенге для всех категорий потребителей. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что согласованная цена на электричество вводится в действие с 1 мая, а не с 1 марта, так как для полного изучения уведомления запрашивались дополнительные материалы. В связи с чем, срок рассмотрения уведомления был приостановлен.

Нуждающиеся слои населения, чьи затраты на коммунальные услуги будут превышать 5% от общего семейного дохода могут рассчитывать на помощь государства. Для этого необходимо будет обратиться в местный исполнительный орган для получения жилищной помощи.

Кроме того, для пострадавших от паводков будет обеспечена отсрочка платежей по оплате коммунальных услуг до трех месяцев и отключение от услуг не будет.