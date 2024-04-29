12 апреля жители Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей выложили в сети кадры необычного явления в небе. Свидетелями светящегося объекта также стали жители российских городов Астрахань, Оренбург и Волгоград.

Тогда на сайте министерства обороны РФ сообщили, что с полигона «Капустин Яр» провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

В июле 2021 года жители района нашли топливный бак самолета.

Ракеты отравляют воду и являются причиной пожаров

Подобные явления в небе жители ЗКО наблюдают не в первый раз и это их очень сильно беспокоит. Об этом они пожаловались министру экологии и природных ресурсов РК Ерлану Нысанбаеву еще в марте этого года, когда тот прибыл в западный регион с рабочей поездкой. На встрече с населением местные жители показали видео и фото последствий запуска российских ракет на полигоне.

— В районе завышен уровень радиации. Из-за проводимых испытаний, люди болеют раком. Ракеты отравляют воду и являются причиной степных пожаров. 16 августа 2023 года в Бокейординском районе упала ракета с полигона «Капустин Яр». Тогда загорелась степь, а местные жители тушили этот пожар, — показал видеоролик министру житель Бокейординского района Нагим Тажмуратов.

Обеспокоенный мужчина показал кадры воронок в земле, которые образуются после падения ракет.

— Образуются воронки глубиной 8-10 метров. В них скапливается вода. Оттуда скот пьёт воду, а местные жители едят мясо этих животных, — продолжил Нагим Тажмуратов.

По его словам, после падения ракеты он связался с министерством экологии, а местным экологам предложил выехать на место происшествия, но те сослались, что у них нет транспорта. Мужчина заявил, что раньше в их районе был эколог, но его убрали. Он просил вернуть специалиста.

— В нашем районе нет даже аппарата для измерения радиации и мне приходилось привозить его с Казталовского района. Тогда прибор показал повышенный уровень радиации, — сказал Нагим Тажмуратов.

Министр экологии Ерлан Нысанбаев пообещал передать видео в соответствующие государственные органы. Он отметил, что их ведомство рассмотрит экологическую сторону этой ситуации.

— Конечно я согласен с тем, что в вашем районе должен быть эколог, — сказал министр. А такой предмет упал вблизи села Жалпактал в июле 2018 года.

2,33 доллара за аренду гектара земли

Редакция «МГ» направила запрос в министерство экологии для получения полной информации о полигоне и на каких условиях Россия арендует его на западе Казахстана.

В ответе на запрос говорится, что ракетный военный полигон «Капустин Яр» расположен на территории Российской Федерации и Республики Казахстан (в Бокейординском и Жангалинском районах ЗКО). Он функционирует с 1946 года. В период 1957—1979 там произвели 29 ядерных взрывов (19 — подземных и 10 — в атмосфере).



Отметим, что полигон "Капустин Яр" занимает 49,1% площади Бокейординского района. Если общая площадь района 1,921 млн гектар, то площадь полигона составляет 943 тысячи га.

В ведомстве подтвердили, что в октябре прошлого года к ним обращался житель Бокейординского района Тажмуратов. После чего экологи выехали на место падения составных частей ракеты. Специалисты отобрали пробы воды и почвы. По результатам зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Соответствующую информацию направили в Министерство обороны Российской Федерации для принятия мер.

— Согласно соглашению Российская сторона обязана соблюдать экологические нормативы, правила эксплуатации и нормы водо- и землепользования в соответствии с законодательством РК. Экологический ущерб, нанесенный деятельностью полигона, ликвидирует РФ. При этом размеры ущерба и формы его возмещения определяют специально создаваемой сторонами межгосударственной комиссией, — ответили в запросе редакции.

В министерстве обороны РК ответили, что у полигона «Капустин Яр» действующее название — четвёртый Государственный центральный межвидовой полигон. В состав учебных полигонов вооруженных сил РК он не входит.

Всего на территории республики действуют три испытательных полигона, переданных в аренду Российской Федерации:

4 Государственный центральный межвидовой полигон (на территории Западно-Казахстанской области);



929 Государственный летно-испытательный центр (на территориях Западно-Казахстанской и Атырауской областей);



испытательный полигон «Сары-Шаган» (на территориях Карагандинской, Улытауской, Жамбылской, Кызылординской и Актюбинской областей).

— Координаты границ полигонов регламентированы соглашениями между республиками. По каждому полигону в отдельности. Срок аренды всех полигонов обозначен до 27 июля 2030 года.

Арендная плата составляет 2,33 доллара США за каждый гектар. Сумма за аренду боевых полей составляет 20 060 905 долларов США. Все операции, связанные с расчётами по арендной плате, выполняются Национальным банком Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации, — рассказали в ведомстве.

Также из ответа следует, что по условиям соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о порядке использования 4 Государственного центрального межвидового полигона, Российская Федерация обязуется обеспечить:

испытания образцов вооружения и военной техники cторон в отведенных границах полигона;



безопасность работ и пусков ракет в пределах полигона;



поиск, эвакуацию и утилизацию остатков ракет и мишеней, своевременную очистку боевых полей;



своевременную ликвидацию последствий аварий и возмещение нанесенного Республике Казахстан ущерба;



беспрепятственный допуск представителей государственного санитарного и экологического надзора и других контролирующих органов Республики Казахстан на полигон;



оздоровление экологической обстановки в пределах полигона путем разработки, утверждения и реализации долгосрочных и годовых программ по охране природы;



рекультивацию полей падения мишеней и ракет.

— Вышеуказанные мероприятия российской стороной выполняются. На боевых полях полигона в ЗКО испытательные работы проводят в среднем 4-5 пусков в год. До настоящего времени сведения, подтверждающие причинение морального и физического ущерба местным жителям в результате деятельности испытательных полигонов, не поступали. Для защиты населения, перед проведением испытательных работ, командованием полигона проводится облет района падения изделий на отсутствие людей и домашнего скота. Для исключения посторонних людей, транспорта и скота на территорию полигона при проведении практических стрельб, организуют выставление подвижных постов, оцепление с выделением техники и определением маршрутов патрулирования и наблюдения. Готовятся команды (в том числе пожарные команды) по ликвидации последствий испытательных работ. Земельные участки испытательных полигонов на балансе подразделений вооруженных сил РК не состоят, — пояснили в ведомстве. Обломки метеоракеты нашли в марте 2014 года на территории Бокейординского района.

Расширять не планируют, но о закрытии пока речи нет

Согласование и разрешение на проведение испытательных работ предоставляет министерство обороны РК, сообщили в ведомстве. К тому же, по данным министерства расширение территории испытательных полигонов не планируется.

— Вместе с тем, с 1 января 2016 года площадь арендуемых полигонов «Сарышаган» и боевых полей 929 Государственного летно-испытательного центра были сокращены на 1 729,171 тысяч гектаров, а также в 2017 году выведен из аренды и закрыт полигон «Эмба» площадью 308 тысяч 002 гектаров. Общий возврат земельных участков из аренды составил общей площадью 2 037, 173 тысяч гектаров. Вопросы сокращения в интересах РК продолжаются, — сообщили в Минобороны. На вопрос редакции о закрытии полигона "Капустин Яр" в министерстве не ответили. Впрочем, как и на вопрос о том, сколько ракет и фрагментов от них упало за пределы полигона.

Показатели смертности и заболеваемости не меняются последние три года

Между тем, в министерстве здравоохранения РК сообщили, что в 2014-2015 годы Национальным центром гигиены труда и профессиональных заболеваний провели научное исследование «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и комплексная оценка состояния окружающей среды, радиоэкологической обстановки, здоровья населения и дозовых нагрузок, социально-экономических условий, прилегающих к полигонам «Азгир» и «Капустин Яр».

— Объектами исследования явились территории, представленные 50-километровой зоной, прилегающей к полигонам «Капустин Яр» и «Азгир», которые охватывают южную часть Западно-Казахстанской области (Бокейординский и Жангалинский районы) и северная часть Атырауской области (северная часть Курмангазинского района). Проведенными комплексными исследованиями установлено отсутствие влияния полигонов «Капустин Яр» и «Азгир» на состояние окружающей среды и здоровье населения, — ответили в ведомстве.

По заболеваемости в министерстве ответили, что согласно статданным по заболеваемости за 2020—2022 годы, показатели общей смертности населения Бокейординского района на 1000 человек (2020 — 9,2, 2021 — 10,2, 2022 — 6,7) в целом остаются на одном уровне с областными (2020 —10,09, 2021 — 10,40, 2022 — 8,28) и республиканскими показателями (2020 — 8,60, 2021 — 8,57, 2022 — 6,64).

Показатель заболеваемости злокачественными образованиями в Западно-Казахстанской области остается на одном уровне (в 2017 году — 222,3 на 100 тысяч населения, в 2022 году — 226,8 на 100 тысяч населения).

Показатели смертности по злокачественным новообразованиям в Западно-Казахстанской области за три года находятся на одном уровне, при этом выше республиканского показателя (в 2019 году — областной 90,7, при республиканском — 75,5 на 100 тысяч населения, в 2022 году — областной 88,37, при республиканском 68,76 на 100 тысяч населения).

Официальные статистические данные за 2023 год на сегодняшний день формируются.

Ранее издание “Новая газета Европа” писала о том, что ракеты для войны в Украине, Россия использует на арендуемых полигонах в Казахстане. В частности, это полигон Капустин Яр, который базируется в Астраханской области, но зенитные и баллистические ракеты, которые там испытывают, летят в сторону Казахстана и падают в Бокейординском районе.

А ровно год назад, 11 апреля 2023 года, Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр.

— Целью пуска явилось испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объёме, — говорилось в сообщении министерства обороны России.

В пресс-службе оборонного ведомства РК пояснили, что пуск проводился в плановом порядке по согласованию с казахстанской стороной.



