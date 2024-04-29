На три недели закроют полосу движения из Зачаганска в центр Уральска

В акимате Уральска сообщили, что завод "Зенит" с 29 апреля по 19 мая этого года проведёт строительно-монтажные работы по замене железобетонного покрытия между рельсами спусковой площадки.

Спусковая площадка находится возле моста через реку Чаган в районе спортбазы “Динамо”.

— В связи с этим полосу движения по направлению в центр города перекроют на весь период проведения ремонтных работ, — пояснили в акимате.

На участке организуют объезд для автотранспорта с левой стороны от ремонтного участка со смещением на парковку спортбазы "Динамо".