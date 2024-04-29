25 апреля в Караганде бывший супруг нанёс 52-летней женщине несколько ножевых ранений, пострадавшая скончалась в карете скорой помощи, передаёт Orda.kz.

По словам родственника погибшей, супруги развелись 10 лет назад и всё это время бывший муж преследовал женщину и угрожал ей. В течение нескольких лет жертва обращалась за помощью к правоохранительным органам, но мужчина оставался безнаказанным.

В день убийства пьяный мужчина скандалил и угрожал расправой. 14-летний сын пары вызвал полицию. Сотрудники приняли заявление и уехали, оставив нетрезвого гражданина в квартире. Через два часа бывший муж зарезал супругу.

Мужчину задержали, несовершеннолетним детям, ставшим свидетелями страшного преступления, оказывается психологическая помощь.