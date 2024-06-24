В Кызылординский городской суд обратилась женщина с иском к областному патологоанатомическому бюро. Она просила суд взыскать с морга компенсацию за моральный вред.

Из материалов дела следует, что в 2023 году в реанимационном отделении детской больницы скончалась четырехмесячная дочь женщины. В тот же день в перинатальном центре у другой женщины родился ребенок мертвым. Тела детей доставили в морг.

Когда женщина пришла за телом своей дочери выяснилось, что труп её ребенка ошибочно выдали другому родителю. Последний, не зная об этом, похоронил младенца. После этого пришлось проводить эксгумацию.

– Сотруднику морга за ненадлежащее исполнение обязанностей было наложено дисциплинарное взыскание – строгий выговор. Главный врач бюро освобожден от занимаемой должности. В суде подтверждено, что этот факт произошел из-за халатности работников медучреждения. Данные обстоятельства причинили истцу морально-психиологические страдания и эмоциональные переживания, - сообщили в Верховном суде РК.

Рассмотрев дело, суд удовлетворил иск и вынес решение взыскать с морга в пользу истца один миллион тенге в качестве компенсации морального вреда.