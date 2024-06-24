В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Нападение на храм и синагогу в Дагестане: три дня траура объявили в память о жертвах терактов

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане, погибли несколько гражданских, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, передает РЕН ТВ.

Он добавил, что шесть боевиков были ликвидированы в Махачкале и Дербенте.

— Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские, — отметил Меликов.

Глава региона подчеркнул, что ситуация контролируется органами государственной власти и правоохранителями. Материальную помощь окажут всем пострадавшим. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

23 июня в Дагестане неизвестные одновременно совершили два нападения в праздник Троицы. В Дербенте боевики напали на церковь, а в Махачкале обстреляли синагогу. Убиты не менее восьми полицейских, православный священник и охранник храма. Пострадали 25 человек.

В республике был введен режим контртеррористической операции, бои в обоих городах продолжались до позднего вечера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование президенту России Владимиру Путину и предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.