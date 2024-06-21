Резонансный судебный процесс завершился в туркестанском областном суде, передает Otyrar.kz.

Седьмого февраля 2024 года на одной из съемных квартир Туркестана были обнаружены тела двух малолетних детей.

Начальник ДП по Туркестанской области Мурат Кабденов тогда рассказал, что начато расследование и ведутся поиски матери погибших детей, которая сообщила подруге о смерти своих детей и адрес их нахождения.

20 июня жительнице Кызылординской области, которая задушила двух родных детей, вынесли приговор. Женщину признали виновной и приговорили к 15 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии средней безопасности.

По информации издания, дело несколько месяцев рассматривали присяжные. Освещать процесс журналистам разрешили с условием — не снимать подсудимую и суд присяжных.



