На пять дней часть Бурлинского района останется без газа

По информации акимата Бурлинского района, отключение газа связано с плановыми испытаниями газопроводов-отводов к ГРС Филиала «УМГ «Уральск».

Испытание планируют проводить только на участках АО «Интергаз Центральная Азия» на газопроводах-отводах ГРС, без распределительных газопроводов РГХ.

Подачу газа для жителей района приостановят с 21 по 26 июня.

— На период остановки без потребления товарного газа останутся город Аксай и 19 населенных пунктов Бурлинского района, всего 11 563 потребителей. Потребители 4, 5 и 10 микрорайонов Аксая временно будут пользоваться товарным газом до момента полной выработки товарного газа в распределительных сетях, — сообщили в акимате Бурлинского района.

Газ отключат в:

город Аксай,

поселок Утвинка,

поселок Бумаколь,

поселок Бурлин,

поселок Канай,

поселок Пугачево,

поселок Аралтал,

поселок Қызылтал,

поселок Бактыарал,

поселок Кентубек,

поселок Караганды,

поселок Каракудык,

поселок Достык,

поселок Таскудык,

поселок Талдыбулак,

поселок Жанаконыс,

поселок Акбулак,

поселок Аксу.

В акимате добавили, что в случае возникновения перебоев при подаче газа, обращаться по номеру 104.