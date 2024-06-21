По информации акимата Бурлинского района, отключение газа связано с плановыми испытаниями газопроводов-отводов к ГРС Филиала «УМГ «Уральск». 

Испытание планируют проводить только на участках АО «Интергаз Центральная Азия» на газопроводах-отводах ГРС, без распределительных газопроводов РГХ.

Подачу газа для жителей района приостановят с 21 по 26 июня. 

— На период остановки без потребления товарного газа останутся город Аксай и 19 населенных пунктов Бурлинского района, всего 11 563 потребителей. Потребители 4, 5 и 10 микрорайонов Аксая временно будут пользоваться товарным газом до момента полной выработки товарного газа в распределительных сетях, — сообщили в акимате Бурлинского района.

Газ отключат в:

  • город Аксай, 
  • поселок Утвинка, 
  • поселок Бумаколь, 
  • поселок Бурлин, 
  • поселок Канай, 
  • поселок Пугачево, 
  • поселок Аралтал, 
  • поселок Қызылтал, 
  • поселок Бактыарал, 
  • поселок Кентубек, 
  • поселок Караганды, 
  • поселок Каракудык, 
  • поселок Достык, 
  • поселок Таскудык, 
  • поселок Талдыбулак, 
  • поселок Жанаконыс, 
  • поселок Акбулак, 
  • поселок Аксу.

В акимате добавили, что в случае возникновения перебоев при подаче газа, обращаться по номеру 104.