По информации акимата Бурлинского района, отключение газа связано с плановыми испытаниями газопроводов-отводов к ГРС Филиала «УМГ «Уральск».
Испытание планируют проводить только на участках АО «Интергаз Центральная Азия» на газопроводах-отводах ГРС, без распределительных газопроводов РГХ.
Подачу газа для жителей района приостановят с 21 по 26 июня.
— На период остановки без потребления товарного газа останутся город Аксай и 19 населенных пунктов Бурлинского района, всего 11 563 потребителей. Потребители 4, 5 и 10 микрорайонов Аксая временно будут пользоваться товарным газом до момента полной выработки товарного газа в распределительных сетях, — сообщили в акимате Бурлинского района.
Газ отключат в:
- город Аксай,
- поселок Утвинка,
- поселок Бумаколь,
- поселок Бурлин,
- поселок Канай,
- поселок Пугачево,
- поселок Аралтал,
- поселок Қызылтал,
- поселок Бактыарал,
- поселок Кентубек,
- поселок Караганды,
- поселок Каракудык,
- поселок Достык,
- поселок Таскудык,
- поселок Талдыбулак,
- поселок Жанаконыс,
- поселок Акбулак,
- поселок Аксу.
В акимате добавили, что в случае возникновения перебоев при подаче газа, обращаться по номеру 104.