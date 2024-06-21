Фермеры Атырауской области не знают куда им возвращать скот и чем его кормить

Животноводы затопленных крестьянских хозяйств, расположенных вдоль каналов Сарыозек, Соколок, села Махамбет не могут вернуться на родные поля.

С открытием канала Соколок вода на данный момент затопила не только крестьянские хозяйства, но и территории соседних предприятий «Даулет нан», «Казтрансойл». Крестьяне Кайыршахтинского сельского округа говорят, что все пастбища, находящиеся на территории их округа и Кенузекского, находятся в воде. Они затоплены на 70 процентов.

- С одной стороны топит с канала Соколок, с другой - с канала АТЭЦ, - жалуются жители аулов.

Дело в том, что воду с ТЭЦ качают в старые каналы, которые не прочищены до конца и не доведены до моря. Соответственно, переполненные каналы топят все вокруг. По словам животноводов, у каждого хозяйства по 50-60 голов скота.

Кроме того, у аграриев, имеющие мелкие хозяйства, не оформлены документы на дома и хозпостройки. Как сообщили представители исполнительной власти, по директиве министерства сельского хозяйства ущерб будет выплачиваться только тем, кто успел посеять свои поля до затопления, а также за каждую голову погибшего скота при предъявлении соответствующих документов.

Не устраивает аграриев и размер рассчитанной компенсации: 145 тысяч за 1 гектар. По их словам, если даже исключить некоторые расходы, их затраты составляют 240 тысяч за гектар.

- Например, только один килограмм семян стоит пять тысяч тенге, а еще сколько было использовано техники, которую мы брали в аренду, заправляли соляркой и бензином? Компенсация ущерба должна быть соизмерима с затратами, - считают сельхозники.

Зима уже не за горами, а фермеры Атырау не знают, на какие пастбища будут возращать домашний скот и чем будут их кормить в зимний период.



