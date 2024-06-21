Покушение на журналиста в Киеве: один из подозреваемых работал в полиции Казахстана

Как написала у себя на странице в Facebook Наталья Садыкова, на жизнь её супруга покушались двое граждан Казахстана. Один из них, по фамилии Каратаев, по словам женщины, якобы служит в полиции Костанайской области. Другой Алтай Жаканбаев.

— Эти подлецы получили заказ, второго июня приехали в Киев, жили по съемным квартирам, следили за Айдосом и продумывали преступление. Причем Мейрам Каратаев сотрудник ДВД Костанайской области, он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников, — говорится в публикации Натальи.

В МВД подтвердили, что указанный гражданин действительно был сотрудником органов внутренних дел, но был уволен ещё в начале 2019 года и сейчас полицейским не является.

— Сейчас мы в соответствии с поручением главы государства проводим соответствующие оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела, – отметили в министерстве.

18 июня СМИ сообщали, что в Киеве совершено покушение на Айдоса Садыкова. Национальная полиция Украины накануне сообщила, что преступление произошло на улице Ярмолы. К припаркованному автомобилю подошёл неизвестный и выстрелил в водителя. В машине находилась супруга журналиста, она не пострадала. Наталья Садыкова сообщила, что её супруг остаётся в крайне тяжелым состоянии.