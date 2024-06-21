Приказом министерства по чрезвычайным ситуациям РК заместителем начальника департамента ЧС по ЗКО назначен полковник гражданской защиты Жанболат Жаншин. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции ЗКО.

Во время паводка Жаншин находился в зонах затопления и координировал работу полицейских. Также он разъяснял водителям на акциях протеста информацию по регистрации иностранных авто. В марте 2020 года его назначили начальником местной полицейской службы ЗКО. До этого он был руководителем управления административной полиции.



