Анель Уразова родилась и выросла в Уральске. Как многие школьницы, она мечтала о интересной профессии и собственном бизнесе. Анель училась в математическом классе лицея №35. С ранних лет она проявляла интерес к иностранным языкам и точным наукам. После окончания школы девушка поступила в Northeastern University в Бостоне, США и получила степень бакалавра наук в области делового администрирования с концентрацией в финансах (Bachelor of Science Degree in Business Administration-прим.автора).

— Я выбрала специализацию на финансах из-за интенсивной учебной программы и впечатляющего преподавательского состава в этой области. Бостон, как крупный финансовый центр, предоставил нам, студентам, доступ к развивающемуся финансовому сектору для получения практических знаний и возможностей для сетевого взаимодействия. В возрасте 17 лет я приехала из своего родного города в США для получения высшего образования, что стало решающим изменением в моей жизни. Было непривычно и порой тяжело из-за культурных различий и отсутствия родных и близких рядом. Адаптация не всегда проходит легко, однако мне очень хотелось изучить жизнь здесь. Жизнь вдали от дома учит нас быстро становиться ответственными, принимать решения самостоятельно, взрослеть. Мы всегда стараемся найти своих земляков, и в Бостоне их много. Во время бакалавриата я активно участвовала в различных студенческих организациях, таких как “Клуб финансов и инвестиций”, “Танцевальная команда No Limits” и “Хаски волонтеры”. Я занимала должность вице-президента в “Ассоциации казахстанских студентов” и была руководителем по планированию мероприятий в “Старшем Комитете Наследия”. Сочетание академической работы и участия в студенческих организациях помогло мне развить лидерские качества, значительно улучшить управление временем и почувствовать принадлежность к обществу через общественную работу. В нашем казахском студенческом клубе мы организовывали встречи для казахской диаспоры в Бостоне каждый месяц. В 2017 году я присоединилась к команде волонтеров “Хаски” где мне было поручено помогать организации Playworks. Мы занимались со ста школьниками в Олстоне, Массачусетс, каждую пятницу в течение семестра, — рассказала Анель Уразова.

Во время учёбы девушка постоянно работала и проходила стажировки. Её первая летняя стажировка проходила в отделе бухгалтерии компании Zhaikmunai LLP в Уральске. Затем она стала стажёром-сотрудником по проектному обслуживанию в отделе частных инвестиций и недвижимости в State Street Corporation в Бостоне. Там она помогала внедрять новые фонды на платформах State Street Trust и Alternative Investment Solutions.





Девушка также успела пройти летнюю стажировку в отделе бухгалтерии и закупок компании Renco. Кроме того, на последнем курсе бакалавриата она поработала в направлении по бизнесу и технологиям в компании SS&C Eze в Бостоне, где работала с внутренними командами по стратегическим операциям платформы для торговли активами на ежедневной основе и поддерживала buy-side и sell-side брокеров в процессах системы управления инвестициями.

После окончания университета Анель продолжала работать и учится. В 2021 году она успешно поступила в магистратуру, немного изменив направление профессии. Закончив Harrisburg University of Science & Technology в Харрисбурге, штат Пенсильвания амбициозная Анель, получила степень магистра по управлению проектами ( Master of Science Program for Project Management-прим.автора).

- Это был нелегкий путь, нужно было много времени готовиться к учебе и экзаменам и продолжать работать, набираться опыта. Я активно работала по контракту и параллельно получала образование в магистратуре. Занимала должность финансового и закупочного ассистента в Massachusetts Medical Society, а также была координатором проектов в Государственном Департаменте по Исполнительному Управлению Здравоохранения и Социальных служб в Куинси, Массачусетс. Работала специалистом по взаимодействию с клиентами в компании SS&C Eze в Бостоне и на полставки ассистировала на курсе 'Artificial Intelligence for Impact' в Массачусетском технологическом институте в Кембридже (MIT Media Lab-прим.автора). Там я помогала в повседневной работе исследовательской лаборатории профессора Раскара и управляла организацией мероприятия Demo Day для этого курса с участием более 100 студентов и инвесторов. Сейчас я работаю в юридической фирме Ropes & Gray в Бостоне, где помогаю управлять информацией о более чем 3 000 клиентов. Это очень трудно, так как на каждой работе приходится доказывать свою компетентность. Столкновения с бюрократией и сложностями в оформлении документов здесь неизбежны. После магистратуры мне предоставлено три года на то, чтобы набраться опыта и поработать здесь — поделилась Анель Уразова.

26-летняя казахстанка уже проделала большой путь и продолжает двигаться вперёд. В её планах — стать востребованным специалистом и открыть собственное дело. Через пять лет девушка видит себя предпринимателем: она хочет основать агентство консалтинговых услуг. По словам Анель, она находится в вечной погоне за возможностями и стремится к своей мечте. Она также не исключает возможности вернуться в Казахстан, чтобы делиться накопленным опытом.