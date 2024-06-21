Доллар по 470 тенге, а евро - 502: тенге продолжает падать

В обменных пунктах Уральска доллар, евро и рубль продолжают дорожать. И это несмотря на то, что официальный курс на несколько тиын снизился по сравнению с вчерашним курсом.

Так, официальный курс доллара на сегодня составил - 459,6 тенге, а вчера, 20 июня, он был - 459,75.

Курс евро на 21 июня - 493,06 тенге, а вчера он составлял - 494,14 тенге.

5,54 тенге рубль - вчерашний курс российской валюты. Сегодня он составляет 5,38 тенге.

Между тем, в обменных пунктах Уральска:

Доллар США: покупка - 462, продажа - 470 тенге;

Евро: покупка - 492, покупка - 502 тенге;

Российский рубль: покупка - 5 тенге, продажа - 5,45.











