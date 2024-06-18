Сегодня, 18 июня, курс доллара США составил 452,92 тенге. За сутки доллар подорожал на 2,13 тенге. В обменниках Уральска американскую валюту покупают по 456 тенге, а продают по 460.



Курс евро на сегодня - 484,99 тенге, тогда как вчера он был 482,21 тенге. В обменных пунктах евро готовы купить по 485 тенге, а продать по 492 тенге.

Подорожал и российский рубль, курс которого на сегодня составляет 5,12 тенге, за сутки он повысился на 7 тиын. В обменниках российскую валюту покупают по 5,02 тенге, а продают по 5,15.



