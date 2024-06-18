Не успел на Евро-2024 закончиться первый тур группового этапа, а страсти уже разгораются. Испания и Италия уже отыграли первые матчи и теперь их ждёт очная встреча – такое пропускать ну никак нельзя. Кто выйдет из дуэли победителем?

Испания

Владение. владение и ещё раз владение: к такой модели игры «фурия роха» приучила нас в конце нулевых и начале 10-х, завоёвывая один трофей за другим. Но даже когда эта тактика перестала давать результат, испанцы ей изменять не стали – такая верность обернулась для них провалами на крупных турнирами. Однако с приходом Луиса де ла Фуэнте «красная фурия» наконец дождалась перемен, заиграв в комбинационный футбол с упором на атаку. И результат не заставил себя ждать – Испания влетела на Евро-2024 с двух ног, в пух и прах разгромив опытную Хорватию (3:0). Всё таки каким бы великим ни было прошлое, иногда его нужно отпускать. Иначе есть большой риск остаться без будущего.

Италия

Действующие чемпионы Европы подошли к турниру не в лучших кондициях. «Скуадра адзурра» пропустила Чемпионат мира в Катаре, а отбор на нынешнее Евро они провели очень уж так себе: дважды проиграли Англии и сыграли спорную ничью с Украиной. Да и начало с Албанией вышло для итальянцев крайне потным, ибо Недим Байрами забил уже спустя… 22 секунды, что стало историческим рекордом Евро! Но такой конфуз банду Спаллетти только разозлил, и уже к 16-й минуте она вышла вперёд, причём гол Николо Баррелы стал не только победным, а очень и очень красивым. Но к сожалению и последним: остаток матча почти ничем не запомнился, и чемпион Европы забрал законную победу.

Хотя кроме Доннаруммы и Федерико Кьезы в команде Спаллетти больших звёзд нет, слабой её ну никак не назвать. Костяк итальянцев составили игроки основы «Интера», которые и прессинговать любят, и друг друга с полуслова понимают. Но и кроме них у «скуадры адзурры» есть Лоренцо Пеллегрини – один из лидеров «Ромы», и герой Евро-2020 Жоржиньо, пытающийся найти себя в «Арсенале». На плей-офф турнира эта команда вполне потянет, но туда ещё надо пробиться.

Испания – Италия: прогноз

Первая по-настоящему равная пара на этом Евро: тут даже сложно сказать, кто победит. Но в одном сомневаться точно не стоит – игра точно не будет скучной, ибо обе команды любят комбинационный футбол и не засиживаются в обороне. А значит минимум 3 гола в этом матче мы точно увидим.