Официальный курс доллара США сегодня, 17 июня, составил 450,79 тенге. В обменных пунктах Уральска американскую валюту покупают по 452-453 тенге, а продают по 456-457 тенге.

Курс евро напротив постепенно снижается. Так, в обменных пунктах покупка евро колеблется в коридоре 479-480 тенге, а продажа - 486-487 тенге. При этом официальный курс евро на 17 июня составляет 482,21 тенге.

Курс российского рубля, установленный Нацбанком, составляет 5,05 тенге, в обменниках Уральска его покупают по 4,97 тенге, а продают по 5,06.

- Доллар дорожает в Казахстане



