С января по апрель 2024 года в Казахстане было зафиксировано 6,1 тысяча ДТП, что на 81,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ranking.kz. За это время в ЗКО произошло 217 аварий, в которых пострадали 333 человека.

Основными виновниками ДТП в 2,1 тысячах случаях стали водители легковых автомобилей. Аварии с участием пешеходов составили 194 случая. Из общего числа аварий 2600 случаев связаны со столкновениями, а 2400 происшествий — это наезды на пешеходов. Общее количество пострадавших, включая тех, кто не выжил, возросло на 69% и составило 8100 человек. Количество раненых в результате ДТП увеличилось на 77% и достигло 7600 человек, тогда как число погибших возросло на 3,8% и составило 542 человека.

Ранее в службе центральных коммуникаций сообщали о том, что строительство современных магистралей оказывает положительное влияние на уровень дорожной безопасности в стране. Статистические данные показывают, что если 15 лет назад на дорогах страны ежегодно погибало более четырех тысяч граждан, то в настоящее время этот показатель сократился вдвое. На отдельных участках магистральных дорог количество смертей уменьшилось более чем в шесть раз.