Школьники из Уральска вошли в топ-10 на чемпионате по робототехнике в США

Воспитанники Дворца школьников представляли нашу страну на международном открытом чемпионате FIRST LEGO League Challenge. Учащиеся 9-10 классов Асхатұлы Төрехан, Мажит Надир, Габдуллин Райымбек, Сейтенов Адлет, Курмангалиев Алиислам, Назар Таир, Серік Әлихан в составе команды Toro D’oro защищали честь страны среди 108 команд из 50 стран мира. Об этом сообщили в научно-практическом центре «Дарын».

Состязания состоялись на территории известного американского политехнического университета — Worcester Polytechnical University. В ходе трехдневного турнира по робототехнике команда вошла в рейтинг десяти сильнейших в игре роботов, набрав 500 баллов из 550 возможных.

— Соревновательные дни были очень напряженными, потому что соперники были из числа сильнейших команд из Японии, Южной Кореи, ряда европейских стран. Но наши дети были настроены на результат и самоотверженно бились за честь страны. Отсутствие равнозначного опыта с соперниками не помешал им войти в десятку лучших и запомниться другим участникам своим мастерством в игре роботов, — поделился тренер команды Кайсар Есенгали.

В научном центре отметили, что команды заработали право участвовать в мировом чемпионате благодаря успешному выступлению на Центрально-Азиатском чемпионате Central Asia FIRST Championship. Это событие было организовано Общественным Фондом USTEM Foundation и Республиканским научно-практическим центром "Дарын" при поддержке министерства просвещения РК.