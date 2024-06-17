В Атырау мужчина с ножом напал на бывшую сожительницу

16 июня фонд опубликовали видео, на котором на женщину напал мужчина с ножом. Предположительно нападавшим был её бывший гражданский муж. На кадрах видно, как мужчина прятался под лестницей, а после нанес женщине несколько ножевых ранений. Пострадавшая находится в реанимации, а мужчина сбежал.

Как выяснилось, пострадавшая работает в супермаркете, она выходила в уборную, в которую надо пройти через подъезд.

Полиция Атырауской области восьмой день ищут подозреваемого.

— 9 июня в отношении 29-летнего подозреваемого по факту покушения на убийство 33-летней женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города Атырау начато досудебное расследование. Личность подозреваемого установлена, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.