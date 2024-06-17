16 июня на рынке «Ел Ырысы» во время обряда жертвоприношения при опаливании голов скота произошел хлопок газового баллона. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, пострадали 10 человек, восемь пострадавших – это мужчины в возрасте от 27 до 67 лет. Также травмы получили двое детей 15 и 17 лет.

— Трое взрослых находятся в реанимации, трое в отделении политравмы. В детской больнице один ребёнок находится в реанимации, один в отделении. Врачи провели консилиум с участием главного внештатного травматолога, директора и заместителя директора городской многопрофильной больницы, областной детской многопрофильной больницы, заведующего отделения отделения реанимации и интенсивной терапии. Также врачи связались с Центром медицины катастроф Астаны и Алматы. Тактику лечения согласовали, — пояснили в ведомстве.