На официальной странице филиала фонда медицинского страхования ЗКО в instagram , что с начала 2024 года было выявлено более 440 случаев неоказания услуг на сумму 195 миллионов тенге. Эти случаи сняли с оплаты с применением штрафных санкций с медицинских организаций.

Что сделать, если вы обнаружили запись на приём к врачу, которого не было?

Если люди сами заметили, что им приписали медуслуги, которые они не получали, им нужно сообщить об этом в Фонд. Это могут быть визиты к специалистам, диагностические услуги или направления в больницу. Все жалобы обязательно рассматриваются.

Как осуществляется проверка медорганизаций на факты фиктивных записей?

Фонд социального медстраха, как финансовый оператор, оплачивает медуслуги, которые люди получают по пакетам гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного медстрахования. Деньги за услуги, которые предоставили поставщики Фонда, платятся только после проверки качества и объема этих услуг. То есть, оплачивают только те медуслуги, которые действительно оказаны и соответствуют стандартам, правилам и клиническим протоколам.

"Приписки" можно обнаружить благодаря жалобам граждан, после чего проводится внеплановая проверка качества и объема медпомощи по указанным фактам. Эксперты проверяют оказанные услуги в медицинских информационных системах поставщиков и министерства здравоохранения. В итоге находят недостатки в оказании медпомощи.

Какое наказание предусмотрено для медорганизаций, занимающихся приписками?

Фонд медстраха (ФСМС) в рамках своих полномочий, когда обнаруживает неоказанные услуги, может применять экономические меры к медорганизациям, то есть штрафы. За такие случаи Фонд взымает с медорганизации 300% от стоимости услуги, которая не была подтверждена. Эти деньги потом направляются на финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям.