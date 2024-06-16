По данным РГП «Казгидромет», 16 июня на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы могут доходить до 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днём будет +39..+41 градус, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём ожидается до +36..+38 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.