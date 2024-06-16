С иском в суд обратилась жительница Уральска. Она просила признать незаконным и отменить постановление отдела земельных отношений Уральска об отказе в предоставлении в частную собственность земельного участка. Женщина просила суд понудить ответчика принять благоприятный административный акт.

Судом установлено, что в 2022 году между истцом и ответчиком заключен договор аренды земельного участка сроком на 3 года. Истец освоила предоставленный земельный участок, построила строение, которое введено в эксплуатацию. Со стороны специалистов при обследовании и изготовлении технического паспорта замечаний не было. Строение зарегистрировано в правовых кадастрах надлежащим образом.

– Соответственно, право собственности на жилой дом влечет за собой в установленном законодательством порядке право собственности на земельный участок, поскольку указанные права неотделимы друг от друга, - сообщили в областном суде.

Решением специализированного межрайонного административного суда административный иск удовлетворен. Постановление об отказе в предоставлении земельного участка признали незаконным и отменили.

Суд обязал акима Уральска принять благоприятный административный акт о предоставлении истцу право частной собственности на земельный участок. Целевое назначение - строительства жилого дома.

Решение не вступило в законную силу.