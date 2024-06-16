В министерстве просвещения РК сообщили, что они работают над новой программой, которая поможет детям, пережившим насилие. Цель программы — обеспечить каждому ребенку безопасное и счастливое детство.

В рамках этой программы предоставляется юридическая и психологическая помощь детям, которые столкнулись с буллингом или насилием. Основные задачи программы — это создать общую систему работы помощи для жертв насилия и сделать процесс помощи максимально комфортным для детей.

— Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Принятие программы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка, — подчеркнула важность программы заместитель председатель Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.

Сообщается, что в программе разрабатывается единая модель работы кабинетов помощи жертвам насилия. В этих кабинетах специалисты, включая судебно-медицинских экспертов и полицейских, будут проводить необходимые следственные процедуры. При этом, интерьер кабинетов будет оформлен в спокойных, дружелюбных тонах, чтобы как можно меньше травмировать детей.

Министерство просвещения разрабатывает эту модель и в дальнейшем представит ее местным властям как стандарт для открытия подобных учреждений.