По данным пресс-службы суда ЗКО, у старшего сержанта воинской части есть квартира, которую он взял в ипотеку. Мужчина не полностью выплатил ипотечный займ и подал рапорт в жилищную комиссию, просил признать его нуждающимся в жилье и назначить жилищные выплаты.

Однако жилищная комиссия отказалась ставить его на учет и назначать жилищные выплаты. Не согласившись с таким решением военнослужащий обратился в суд за защитой нарушенных прав.

– По закону «О жилищных отношениях» получатель жилищных выплат использует имеющиеся на личном специальном счете деньги на основе соответствующих договоров, зарегистрированных в установленном законодательством РК порядке, в целях погашения ранее полученного ипотечного кредита, - говорится в сообщении суда.

Специализированный межрайонный административный суд ЗКО иск старшего сержанта удовлетворил в полном объеме. Протокольное решение жилищной комиссии в части отказа признания нуждающимся в жилье признано незаконным и отменено. Суд обязал ответчика в течение месяца с момента вступления решения в законную силу принять благоприятный административный акт. Признать истца нуждающимся в жилье и назначить ему жилищные выплаты с 10 января 2024 года.

Решение не вступило в законную силу.