ЧП произошло сегодня, 16 июня, на территории рынка «Ел ырысы». Здесь сегодня проводят обряд жертвоприношения. Во время опаливания голов скота произошел хлопок газового баллона.

По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 9:49. В течение пяти минут на место прибыли пять бригад скорой помощи.

Пострадали 10 человек, восемь пострадавших - это мужчины в возрасте от 27 до 67 лет. Травмы получили двое детей 15 и 17 лет.

Один из пострадавших находится в реанимации, четверо доставлены в отделение травматологии. Еще одному пациенту врачи назначили амбулаторное лечение. Двое несовершеннолетних находтся в областной детской больнице.

– Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, - заверили в облздраве.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.