Архитектурное освещение домов и административных зданий начали в прошлом году. По информации городского акимата, было подсвечено 18 многоэтажек и четыре административных зданий. В этом году планируют провести освещение на фасадах 13-ти домов.

Работу выполняет подрядчик – ТОО Postman PR.

Помимо освещения домов, продолжается и освещение улиц. По информации из акимата города, недавно была завершена установка 168 фонарей на улице Айткулова — от трассы Уральск-Саратов до улицы Жангир хана. Также освещена территория в двух дворах поселка Зачаганск.

Напомним, что в 2023 году на установку оцинкованных столбов на улице Брусиловского посёлка Зачаганск из бюджета выделили 70,5 миллиона тенге. На проспект Абулхаир хана — 681,6 миллиона тенге. Подрядчик проекта — ТОО «Жайык Жарыгы».