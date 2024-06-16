ЧП произошло сегодня, 16 июня, на территории рынка «Ел ырысы». Здесь сегодня проводят обряд жертвоприношения.

По словам очевидцев, во время опаливания голов животных послышался хлопок. Предположительно взорвался газовый баллон, пострадали восемь человек, один из которых получил серьезные ожоги. Очевидцы сообщают, что его пришлось буквально тушить водой. Всех пострадавших доставили в больницу.

В пресс-службе департамента полиции факт подтвердили, однако подробности произошедшего пока не предоставили. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев.

Состояние пострадавших так же в облздраве не прокомментировали.