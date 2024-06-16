Сегодня, 16 июня, мусульмане отмечают первый день Курбан айта. В этот праздник верующие приносят жертвоприношение и раздают мясо нуждающимся людям. Обряд в Уральске можно совершить в трёх местах — на территории ТОО «Кублей», рынка «Ел ырысы» и ТОО «Батыс Адал ет».

В 6.30 во всех мечетях ЗКО совершили праздничную молитву, после чего люди отправились совершать жертвоприношение. На рынке «Ел ырысы» сегодня многолюдно. Жертвенных животных можно купить прямо здесь. Цена на бараны начинается от 45 тысяч тенге. Тут же горожанам предлагают забить жертвенное животное и разделать. Услуга стоит пять тысяч тенге. А доставить жертвенное животное до место забоя на тележке обходится в 500 тенге. Упаковать в пакеты мясо будет стоить 50 тенге. Далее оно распределяется между нуждающимися семьями.

Предприимчивые предприниматели даже устроили своего рода розыгрыш. Купив барана можно выиграть 50 тысяч тенге.

