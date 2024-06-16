Президент подчеркнул, что развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства.

– Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной. Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции «Адал азамат», вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу, - отметил он.

Касым-Жомарт Токаев выразил медицинском райботникам искреннюю признательность за их созидательную деятельность на благо общества.

– Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений! - заключил глава государства.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня в Казахстане, а также в России, Белоруссии и Украине.