Пять специализированных судов Атырау переехали в новое здание

В Атырау состоялось торжественное открытие нового здания специализированных судов. В церемонии приняли участие председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев, руководитель судебной администрации Наиль Ахметзакиров, аким области Серик Шапкенов, председатель облсуда Мухтар Парменов.

Новое четырехэтажное здание судов состоит из девяти тысяч квадратных метров. Здесь будут располагаться пять судов - это административный, уголовный, следственный, ювенальный и по административным правонарушениям.

В здании 17 залов судебных заседаний, два из которых оборудованы для процессов с участием присяжных заседателей. Ранее эти суды располагались в аварийных, тесных и неприспособленных помещениях.

Говоря об этом, Асламбек Мергалиев отметил архитектурный и эстетический облик новостройки, соответствие ее стандартам правосудия, оснащение современной системой безопасности и оборудованием. Это создаёт удобные условия для участников процессов.

Серик Шапкенов назвал открытие нового здания суда событием региона. Он отметил эффективные преобразования в судах, которые способствуют вынесению законных и справедливых судебных решений.

Мухтар Парменов выразил уверенность в том, что судьи области приложат все усилия для обеспечения качества правосудия.

Гости осмотрели конференц-зал, залы судебных заседаний, кабинеты для судей и другие помещения.