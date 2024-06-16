Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Курбан айт - это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник. Он содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества.

– Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код. В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы, - отметил президент.

Глава государства пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и успехов/

Напомним, 16, 17 и 18 июня в мире отмечается один из главных праздников мусульман – Курбан айт.