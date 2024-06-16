Согласно данным органов статистики, по итогам первого квартала этого года численность экономически активного населения по области составляет 353 147 человек, из них трудоустроено

336 062 человек и 17 085 безработных.

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ ЗКО Бакбергена Абуова, общий уровень безработицы составляет 4,8%, а уровень безработицы среди молодежи-3,6%.

В этой связи в регионе реализуются ряд государственных программ для молодежи.

Молодежная практика это временная мера занятости для молодежи из числа выпускников технических и профессиональных, высших учебных заведений по освоенной профессии, завершивших обучение в течение предыдущих пяти лет и не достигших 35 лет. Продолжительность молодежной практики составляет 12 месяцев. Размер зарплаты со стороны государства составляет 110 тысяч тенге. На сегодня по этому проекту направлены 214 молодых специалистов.

– В то время как молодежная практика является временной занятостью молодежи, проект «Первое рабочее место» является мерой, направленной на постоянную занятость. В нем могут участвовать те, кто впервые ищет работу без опыта, не старше 35 лет. Работодатель на основании договора через карьерный центр трудоустроит участника по проекту на постоянное рабочее место не менее чем на 36 месяцев. При этом карьерный центр субсидирует заработную плату за первые

18 месяцев работы и ее объем составляет 110 тысяч тенге, - рассказал Бакберген Абуов.

На данный проект на сегодняшний день направлено более 60 молодых специалистов.

Кроме того, выпускники с послесредним, высшим или послевузовским образованием, завершившие обучение в течение 2 лет, могут принять участие в проекте «Контракт поколений».

Кандидату, участвующему в проекте «Контракт поколений», назначается наставник, которому осталось не менее шести месяцев до достижения пенсионного возраста. На момент выхода наставника на пенсию на это место участник проекта устраивается на постоянную работу. Заработная плата по этому проекту так же составляет 110 тысяч тенге.