По данным «Казгидромета», 15 июня в регионе сохранится жаркая погода. Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о высокой пожароопасной обстановке.
- В Уральске ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют переменную облачность. Днём будет +38..+40 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
- В Актобе ожидается облачная погода без осадков. Днём ожидается до +36..+38 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 6 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.