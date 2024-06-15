— За пять месяцев этого года зарегистрировали 21 пожар, из них в результате детской шалости с огнём произошло три пожара, — отметили в ведомстве.

детям нельзя прятаться во время пожара, это очень опасно;

дети не должны играть со спичками и подключать электроприборы;

во время пожара нужно немедленно выйти из комнаты и помочь другим детям младше себя;

в случае пожара необходимо позвонить по номерам «101» и «112». Вызывая пожарных, детям необходимо четко сообщить им номер района или населенного пункта, улицы, дома, этаж, квартиру и место пожара, а также сообщить, кто звонит.

В департаменте ЧС Атырауской области сообщили, что по статистике в прошлом году по Атырауской области зарегистрировали 266 пожаров, в том числе в результате детской шалости с огнём произошло семь пожаров.Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает родителей обучать детей требованиям пожарной безопасности и советует, как себя вести при пожаре.