По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 июня курс доллара составил 449,76 тенге. За сутки курс доллара вырос на 1,52 тенге, за месяц на 8,79 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 450-450,5 тенге, продажа – 451-451,5 тенге;

евро: покупка – 483-484 тенге, продажа – 485-487 тенге;

рубль: покупка – 4,99-5,02 тенге, продажа – 5,05-5,07 тенге.

В Уральске:

доллар: покупка – 449 тенге, продажа – 452 тенге;

евро: покупка – 485 тенге, продажа – 490 тенге;

рубль: покупка – 4,98 тенге, продажа – 5,04 тенге.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 81,5 доллара за баррель.